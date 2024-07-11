Испания — Англия: прогноз на финал Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: обе забьют за 2.08.

Сборную Англии по ходу чемпионата Европы не раз критиковали за скучный футбол. Строго говоря — по делу. Гарет Саутгейт ответил на критику выходом в финал соревнования. Уважаемо. Только это отнюдь не значит, что он станет что-то менять в игре команды. Особенно если это работает и приносит результат. Особенно когда риски выросли.

Понятно, что коэффициенты будут меняться по мере приближения стартового свистка. Однако порядок и разница останутся примерно теми же. Сборная Испании — единственная команда на чемпионате Европы в Германии, выигравшая все матчи. Причём из шести — пять в основное время. Сборная Англии, понятно, тоже идёт без поражений. Правда, с ничейными исходами и куда менее уверенно.

Последние результаты соперников на этом Евро говорят о вероятности увидеть голы в обе стороны. На трёх предыдущих стадиях плей-офф такая ставка заходила и у испанцев, и у англичан. Исходы последних трёх очных встреч вторят этому — 2:2 и 2:1 в пользу Испании, 3:2 — в пользу Англии. С учётом равного и сильного уровня команд, а до финала просто так не доходят, вполне можно поверить в «обе забьют» и теперь.