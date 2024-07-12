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Букмекеры назвали шансы Даниила Медведева выйти в финал Уимблдона

Букмекеры назвали шансы Даниила Медведева выйти в финал Уимблдона
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12 июля Даниил Медведев и Карлос Алькарас сыграют в матче 1/2 финала Уимблдона. Начало — не ранее 15:00 мск.

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Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом испанца, коэффициент на победу Карлоса Алькараса составляет 1.34, что равняется около 72% вероятности.

На успех россиянина можно поставить в букмекерских конторах за 3.45. Это примерно 28% вероятности.

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас получится упорным. Заключить пари на тотал больше 3.5 сета можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Тотал меньше 3.5 сета принимается с коэффициентом 2.44.

На победу Медведева с форой (+4.5 гейма) выставлен коэффициент 1.97, успех Алькараса с форой (-4.5 гейма) идёт за 1.90.

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