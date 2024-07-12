«Динамо» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча

12 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится товарищеский матч «Динамо» — «Спартак». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение футболистам «Динамо»: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2450 рублей. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.66. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.42. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 2.75.

Ставки на гол в каждом тайме принимаются за 1.53.