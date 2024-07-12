«Динамо» — «Спартак»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на товарищеский матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 гола за 2.12.

Настрой на встречу у бело-голубых должен быть более серьёзным, чем на игры с сербскими командами. Пусть товарищеское, но это дерби. Последние три контрольных матча с клубами из Москвы (все три с ЦСКА) бело-голубые выиграли, показав отличную самоотдачу.

Перед стартом сезона «Спартак» пережил ряд перемен. Начнём с того, что главным тренером стал легендарный Деян Станкович. Его задача — привить футболистам «Спартака» менталитет победителей. А то уже начинают забываться времена, когда клуб в последний раз становился чемпионом РПЛ.

По усилениям состава пока что, как и у «Динамо» — совсем не густо. Красно-белые приобрели только нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе. При этом не утихают СМИ о возможном уходе Антона Зиньковского и Александра Соболева.

«Спартак» провёл три товарищеских матча, в которых победил «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграл вничью с «Актобе» (1:1). Показатели довольно грустные. В соперниках были явные аутсайдеры, но и их «народная команда» не победила уверенно.

По такому раскладу можно с уверенностью предположить, что слишком много забитых мячей в грядущем матче не предвидится. Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТМ 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Только в 2 из 10 последних очных встреч тотал забитых мячей превысил данную планку.

Четыре гола на двоих команды ещё могут соорудить, но больше — уже вряд ли. Все самые интересные заготовки прибережены на новый сезон РПЛ, который начнётся уже очень скоро. На сборах Личка и Станкович, видимо, не собираются показывать всех припасённых козырей. Основной фокус у них пока что направлен на обеспечение внимательности в обороне.