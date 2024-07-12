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Аргентина — Колумбия: прогноз и котировки букмекеров на финал Кубка Америки

Аргентина — Колумбия: прогноз и котировки букмекеров на финал Кубка Америки
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Финальный матч Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия состоится в ночь с 14 на 15 июля мск, его начало запланировано на 3:00 мск.

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По оценке аналитиков, больше шансов победить у аргентинцев. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.27, это примерно 43% вероятности. Шансы колумбийцев оценили в 3.90 (приблизительно 25%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 3.10 (32%).

На успех сборной Аргентины с учётом возможных дополнительного времени и серии пенальти предлагают коэффициент 1.60 (59%), а на итоговую победу Колумбии можно поставить за 2.43 (41%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 2.60, а «низ» идёт за 1.53. На то, что обе команды забьют в основное время матча, предлагают котировку 2.20.

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