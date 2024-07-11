«Зенит» — «Краснодар»: прогноз и ставки букмекеров на Суперкубок России

13 июля на стадионе «Волгоград Арена» состоится матч за Суперкубок «Зенит» — «Краснодар». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча за Суперкубок. Поставить на его победу в основное время можно с коэффициентом 1.80, что в переводе на язык вероятности близится к 56%. При этом, если чемпион России прошлого сезона выиграет трофей любым способом, сыграет коэффициент 1.47 — 68% вероятности.

В «Краснодар», соответственно, верят куда меньше. Победа по итогам 90 минут идёт за 4.50 (22%), любая победа — за 2.80 (35%). В обоих случаях шансы весьма скромные. На ничью после двух таймов игры предлагают поставить с коэффициентом 3.90, а на победу петербургского клуба всухую — с коэффициентом 3.15.

Аналитики считают, что матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77, а на тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Однако гол петербургского клуба гораздо вероятнее гола краснодарского (1.15 против 1.45).