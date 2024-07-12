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«Црвена Звезда» — «Тальерес»: эксперты назвали фаворита матча в Санкт-Петербурге

«Црвена Звезда» — «Тальерес»: эксперты назвали фаворита матча в Санкт-Петербурге
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12 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится матч Летнего кубка «Црвена Звезда» (Сербия) — «Тальерес» (Аргентина). Начало игры — в 18:00 мск.

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Букмекеры считают фаворитами встречи белградцев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1820 рублей.

Успех «матадоров» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры не уверены, что матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.83. Если хотя бы одна из команд не забьёт, сыграет коэффициент 1.98.

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