«Црвена Звезда» — «Тальерес»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Летнего кубка «Црвена Звезда» — «Тальерес».

Ставка: победа «Црвены Звезды» за 1.82.

Как и ожидалось, «Црвена Звезда» оказалась неплохо настроена и подготовлена к сборам. Совсем скоро начнётся новый сезон чемпионата Сербии. Команда из Белграда намерена начать его, как и подобает чемпиону — с уверенных побед.

В Летнем кубке подопечные Владана Милоевича победили «Сочи» (2:0) и «Зенит» (2:1). С «Зенитом» красно-белые полностью провалили первый тайм. Они позволили сопернику создать много опасных моментов, а сами будто вообще забыли, как атаковать.

Впрочем, это уже мелочи — «Црвена Звезда» досрочно выиграла Летний кубок. Отразится ли это на мотивации команды? Вряд ли! Красно-белые выиграли семь последних розыгрышей чемпионата Сербии. Они всегда сохраняют стимул и желание побеждать.

«Тальерес» тоже далеко не робкого десятка. Он является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины. Вот только несмотря на заметное рвение и желание выиграть, «матадоры» уступили «Зениту» (0:1) и «Сочи» (0:5). И это уровень элитной команды, претендующей на победу в чемпионате Аргентины?

Встречу с «Сочи» пропустили несколько важных игроков «Тальереса». Оправдывает ли это команду из Кордовы? Нет. «Сочи» претерпел много изменений после вылета в Первую лигу. И, несмотря на это, оказался готов гораздо лучше.

«Црвена Звезда» видится явным фаворитом. Поставить на победу подопечных Милоевича можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Красно-белые не знают поражений уже 30 матчей кряду, с учётом товарищеских. Ничьих при этом всего лишь две. Беспроигрышная серия продлится.

«Матадоры» обладают куда меньшим опытом выступлений на международной арене, нежели красно-белые. У них нет того спокойствия, умеренности и уверенности в выигрыше, которые имеются у подопечных Владана Милоевича. Так выглядит разница между чемпионом и не обладающей духом победителя командой.