«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч за Суперкубок России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар», который пройдёт 13 июля.

Ставка: «Зенит» победит и тотал меньше 3.5 мяча за 2.65.

На этот раз «Зенит» является фаворитом не просто потому, что так все привыкли. Он неплохо провёл товарищеский турнир, несмотря на поздний выход из отпуска и короткие сборы. 5:2 с «Сочи» говорят о сохранившемся потенциале в атаке, 1:0 с лидирующим во второй фазе аргентинской Примеры «Тальересом» — о неуступчивости. Также был хороший первый тайм с «Црвеной Звездой» (1:2).

Разумеется, футболистам нужно ещё добрать форму. Тренерский штаб ожидает оптимального состояния только к старту сезона в РПЛ. Однако состав у Сергея Семака привычно мощный по меркам страны, чего не скажешь о «Краснодаре». Поймите правильно, Сперцян, Олусегун и Батчи делают разницу. Но Кордобы и Кастаньо будет сильно не хватать.

Кроме того, не забываем о переходе Матвея Сафонова во французский «ПСЖ». Конечно, у Мурада Мусаева есть опытный Юрий Дюпин и рвущийся в бой Станислав Агкацев. Только вот первый голкипер сборной России есть первый голкипер сборной России, заменить его без потери в качестве мало кто сможет. И это тоже утрата для клуба.

Краснодарцам не хватило запаса прочности и умения распределять силы на финише чемпионата России в прошлом сезоне. Что-то подсказывает — не хватит и в матче за Суперкубок России. Вместе с тем ждать много голов тоже не стоит, учитывая не лучшие кондиции футболистов перед стартом нового сезона.