Даниил Медведев — Карлос Алькарас: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч 1/2 финала Уимблдона Даниил Медведев — Карлос Алькарас.

Ставка: победа Даниила Медведева за 3.20.

Теннисисты второй год подряд встречаются в полуфинале Открытого чемпионата Великобритании. В прошлый раз сильнее оказался Алькарас. Он одержал уверенную победу в трёх партиях и впоследствии выиграл турнир. Чуть позднее, на US Open, россиянин взял реванш. Чья возьмёт теперь?

На предыдущей стадии Открытого чемпионата Великобритании Даниил сенсационно обыграл в пяти сетах Янника Синнера. Россиянин повторил удивительный рекорд Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Стэна Вавринки. Он стал четвёртым теннисистом в ХХI веке, которому удалось три раза или более победить лидера мирового рейтинга на ТБШ.

Медведев в седьмой раз в карьере обыграл первую ракетку мира. Он единственный теннисист, побеждавший Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича на мэйджорах. По ходу Открытого чемпионата Великобритании россиянин здорово прибавил. У него на отличный уровень вышли физика и подача.

Алькарас — большой талант. Он очень техничный, быстрый и сильный. И всё же текущий сезон складывается для испанца хуже предыдущего. Помимо «Ролан Гаррос» и Индиан-Уэллса, он ничего не выиграл. Помешала травма. Из-за болей в правой руке 21-летний теннисист снялся с нескольких турниров.

В последние несколько лет различные повреждения перманентно преследуют Карлоса. Причина их появления заключается в интенсивных тренировках. Организм Алькараса всё реже справляется с нагрузками. Также это откладывает отпечаток на тонусе испанца.

На предыдущих стадиях Открытого чемпионата Великобритании Алькарас не без труда победил в пятисетовом матче Фрэнсиса Тиафо, в четырёх сетах обыграл Уго Умбера и Томми Пола. В текущей форме он не выглядит как явный фаворит полуфинала Уимблдона.