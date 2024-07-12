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«Црвена Звезда» — «Тальерес»: во сколько начало матча Летнего кубка, ставки, коэффициенты

«Црвена Звезда» — «Тальерес»: во сколько начало матча Летнего кубка, ставки, коэффициенты
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12 июля состоится матч Летнего кубка «Црвена Звезда» — «Тальерес». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами белградцев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех «матадоров» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Букмекеры считают, что матч «Црвена Звезда» — «Тальерес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.77. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.98.

Winline Летний Кубок РПЛ
12 июля 2024, пятница. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Тальерес
Кордова, Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как и ожидалось, «Црвена Звезда» оказалась неплохо настроена и подготовлена к сборам. Совсем скоро начнётся новый сезон чемпионата Сербии. Команда из Белграда намерена начать его, как и подобает чемпиону — с уверенных побед. В Летнем кубке подопечные Владана Милоевича победили «Сочи» (2:0) и «Зенит» (2:1).

«Тальерес» тоже далеко не робкого десятка. Он является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины. Клуб из Кордовы согласился на участие в Летнем кубке, чтобы как можно лучше подготовиться к Кубку Либертадорес. Опыта выступлений на международной арене ему не хватает. Это отчётливо прослеживается и в Летнем кубке. Несмотря на заметное рвение и желание выиграть, «матадоры» уступили «Зениту» (0:1) и «Сочи» (0:5). И это уровень элитной команды, претендующей на победу в чемпионате Аргентины?

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