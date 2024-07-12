«Динамо» — «Спартак»: когда матч, во сколько начало, прогнозы и ставки

12 июля состоится товарищеский матч «Динамо» — «Спартак». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех красно-белых оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Букмекеры уверены, что матч «Динамо» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.42. Если одна из команд не забьёт — сыграет 2.75.

Пока что «Динамо» не очень похоже на себя. Обычно на сборах оно показывает остроатакующий футбол, старается доминировать, не терять концентрацию и играть с полной самоотдачей. В контрольной встрече с «Ахматом» (0:3) и в Братском кубке ничего подобного не наблюдалось. Местами команда смотрелась пассивно.

«Спартак» провёл три товарищеских матча, в которых победил «Торпедо» (3:1) и «Уфу» (1:0), а также сыграл вничью с «Актобе» (1:1). Показатели довольно грустные. В соперниках были явные аутсайдеры, но и их «народная команда» не победила уверенно.