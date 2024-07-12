«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на матч за Суперкубок России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.76.

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок России, а в межсезонье успел сыграть три матча – две победы и одно поражение. Также петербуржцы хорошенько усилились на трансферном рынке.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» – фаворит, но «Краснодар» после обидной концовки сезона и упущенной возможности стать чемпионом России захочет взять реванш. «Быки» сыграли три матча в межсезонье и выиграли каждый. В составе произошли серьёзные изменения – продали лидеров команды Сафонова и Волкова, но вернулись Смолов и Газинский, также не будет Кордобы, который вышел в финал Копа Америка вместе с Колумбией.

Моя ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 1.76», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».