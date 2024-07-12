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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на матч за Суперкубок России

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Павла Погребняка на матч за Суперкубок России
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.76.

«Зенит» в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок России, а в межсезонье успел сыграть три матча – две победы и одно поражение. Также петербуржцы хорошенько усилились на трансферном рынке.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» – фаворит, но «Краснодар» после обидной концовки сезона и упущенной возможности стать чемпионом России захочет взять реванш. «Быки» сыграли три матча в межсезонье и выиграли каждый. В составе произошли серьёзные изменения – продали лидеров команды Сафонова и Волкова, но вернулись Смолов и Газинский, также не будет Кордобы, который вышел в финал Копа Америка вместе с Колумбией.

Моя ставка – победа «Зенита» с коэффициентом 1.76», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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