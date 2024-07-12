Испания — Англия: букмекеры назвали самый вероятный счёт финального матча Евро-2024

14 июля в Германии завершится Евро-2024. До финала добрались сборные Испании и Англии, которые в Берлине оспорят звание чемпиона Европы.

Букмекеры принимают ставки на точный счёт матча. Наиболее вероятным результатом основного времени матча аналитики считают ничью 1:1. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 5.30. За 6.20 можно сделать ставку на то, что за 90 минут команды забьют только один мяч и удастся сделать это сборной Испании. Нулевая ничья идёт за 6.90, а минимальную победу сборной Англии в основное время оценили котировкой 7.70.

На пути к финалу Испания выбила из борьбы Грузию (4:1), Германию (2:1, д. вр.) и команду Франции (2:1). Англия победила Словакию (2:1, д. вр.), Швейцарию (1:1, 5:4 пен.) и Нидерланды (2:1).