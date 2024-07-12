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Испания — Англия: эксперты назвали вероятность серии пенальти в финале Евро-2024

Испания — Англия: эксперты назвали вероятность серии пенальти в финале Евро-2024
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14 июля в Германии закончится Евро-2024. До финала добрались сборные Испании и Англии, которые в Берлине оспорят звание чемпиона Европы.

Букмекеры принимают ставки на то, что судьба чемпионства решится в серии послематчевых пенальти. Если и основное, и дополнительное время матча завершится вничью, то сыграет коэффициент 6.00. Если же команды определят победителя по итогам 90 или 120 минут игры, то выигрышной окажется ставка за 1.13.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На пути к финалу на двоих команды сыграли одну серию пенальти. Сборная Англии в четвертьфинале победила сборную Швейцарии. Англичане реализовали все пять ударов, а Джордан Пикфорд отразил попытку Мануэля Аканджи.

Испания в плей-офф Евро-2024 выбила из борьбы Грузию (4:1), Германию (2:1, д. в.) и команду Франции (2:1). Англия победила Словакию (2:1, д. в.), Швейцарию (1:1, 5:4 пен.) и Нидерланды (2:1).

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