Эксперты назвали претендента на звание лучшего молодого игрока Евро-2024

14 июля в Берлине (Германия) состоится финал Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Перед этим матчем букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим молодым игроком турнира.

Явным фаворитом аналитики считают 16-летнего игрока сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля. На вундеркинда принимают ставки с коэффициентом 1.16.

За 9.00 можно сделать ставку на то, что лучшим молодым игроком чемпионата Европы признают англичанина Джуда Беллингема или испанца Нико Уильямса. Шансы игрока сборной Нидерландов Хави Симонса оценили в 15.00.

За 17.00 предлагают сделать ставку на англичанина Кобби Майну, наконец, вероятность того, что лучшим признают англичанина Коула Палмера, оценили в 75.00.