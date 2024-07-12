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Эксперты назвали претендента на звание лучшего молодого игрока Евро-2024

Эксперты назвали претендента на звание лучшего молодого игрока Евро-2024
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14 июля в Берлине (Германия) состоится финал Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Англии. Перед этим матчем букмекеры принимают ставки на то, кого признают лучшим молодым игроком турнира.

Явным фаворитом аналитики считают 16-летнего игрока сборной Испании и «Барселоны» Ламина Ямаля. На вундеркинда принимают ставки с коэффициентом 1.16.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

За 9.00 можно сделать ставку на то, что лучшим молодым игроком чемпионата Европы признают англичанина Джуда Беллингема или испанца Нико Уильямса. Шансы игрока сборной Нидерландов Хави Симонса оценили в 15.00.

За 17.00 предлагают сделать ставку на англичанина Кобби Майну, наконец, вероятность того, что лучшим признают англичанина Коула Палмера, оценили в 75.00.

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