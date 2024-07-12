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«Зенит» — «Краснодар»: Суперкубок России, в каком городе матч, прогнозы и ставки

«Зенит» — «Краснодар»: Суперкубок России, в каком городе матч, прогнозы и ставки
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13 июля состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу сине-бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во всех четырёх последних розыгрышах Суперкубка России «Зенит» одержал победы. «Зенит» весьма неплохо усилил состав летом, и даже не бразильцами. Он приобрёл ряд топовых молодых футболистов — Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Евгения Латышонка. И без того огромная глубина состава чемпиона стала ещё больше и интереснее.

Что же касается «Краснодара», то для него это первый матч за Суперкубок в истории. Настрой у чёрно-зелёных должен быть сумасшедшим. Однако ключевое слово — должен. В прошлом сезоне у «быков» были отличные шансы на победу в РПЛ, но, несмотря на стимул, они потеряли много очков и финишировали вторыми.

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