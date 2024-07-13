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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на Суперкубок России

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на Суперкубок России
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.07.

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«Зенит» весьма неплохо усилил состав летом, и даже не бразильцами. Он приобрёл ряд топовых молодых футболистов — Максима Глушенкова, Юрия Горшкова, Сергея Волкова и Евгения Латышонка. И без того огромная глубина состава чемпиона стала ещё больше и интереснее.

На сборах мы увидели часть того, на что способны преобразившиеся сине-бело-голубые. Сначала они разгромили «Сочи» (5:2), а затем победили «Тальерес» (1:0) и уступили «Црвене Звезде» (1:2). Результат встречи с клубом из Белграда совсем не закономерен. На перерыв подопечные Сергея Семака вполне могли уходить, ведя с разгромным счётом. Подвела реализация.

Что же касается «Краснодара», то для него это первый матч за Суперкубок в истории. Настрой у чёрно-зелёных должен быть сумасшедшим. Однако ключевое слово — должен. В прошлом сезоне у «быков» были отличные шансы на победу в РПЛ, но, несмотря на стимул, они потеряли много очков и финишировали вторыми.

Мусаев хочет поставить красивый атакующий футбол, нацеленный на результативность. Тем не менее он упускает важную деталь. Без ориентировки на стиль и тактику соперника большие матчи не выигрываются. Для эффективного моделирования и получения результатов необходим баланс.

Заключить пари на победу «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Ни одной из 12 последних очных встреч краснодарцы не выиграли. Ничьих при этом только четыре. Шансы «быков» на победу в грядущем матче призрачны.

Краснодарцы летом усилились не так здорово, как петербуржцы. Их состав пополнило довольно много ветеранов, в частности легенда клуба Юрий Газинский. Опыт такого плана футболистов в перспективе может оказать положительное влияние на чёрно-белых, но в предстоящем матче от них пользы будет мало.

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