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«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита Суперкубка России

«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры назвали фаворита Суперкубка России
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13 июля в Волгограде состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 20:30 мск.

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Эксперты считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу подопечных Сергея Семака по итогам двух таймов можно с коэффициентом 1.75. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12.

Если забьют петербуржцы, сыграет коэффициент 1.14. Гол краснодарцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Итоговый успех «Зенита» доступен за 1.44. Если обладателем Суперкубка России станет «Краснодар», зайдёт коэффициент 3.00.

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