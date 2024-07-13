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«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры предсказали точный счёт матча за Суперкубок России

«Зенит» — «Краснодар»: букмекеры предсказали точный счёт матча за Суперкубок России
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13 июля в Волгограде состоится матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар». Начало игры — в 20:30 мск.

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Эксперты считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу подопечных Сергея Семака по итогам двух таймов можно с коэффициентом 1.75. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1750 рублей.

Успех чёрно-зелёных оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Итоговый успех «Зенита» доступен за 1.44. Если обладателем Суперкубка России станет «Краснодар», зайдёт коэффициент 3.00.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 по итогам основного времени (6.70). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 7.40, а точный счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых — за 8.20.

На победу «Зенита» 2:1 выставлен коэффициент 8.30, нулевая ничья оценена в 12.0.

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