Аргентина — Колумбия: прогноз «Чемпионата» на финальный матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия, который пройдёт 15 июля.

Ставка: Аргентина победит за 2.33.

Нестор Лоренсо многое изменил в игре Колумбии. Понятное дело, что в положительную сторону. По пути в финал его подопечные сначала победили Парагвай (2:1) и Коста-Рику (3:0), а также сыграли вничью с Бразилией (1:1), затем вынесли Панаму (5:0) и переиграли Уругвай (1:0).

Что творит Хамес Родригес? Это просто невероятно. Бывший полузащитник «Реала», которого многие уже списали со счетов, в пяти матчах Кубка Америки забил один мяч и отдал целых шесть результативных передач. Это абсолютный рекорд по количеству голевых пасов за один конкретный розыгрыш турнира.

Также стоит отметить отличную игру выступающих за клубы РПЛ футболистов. Кевин Кастаньо, Джон Кордоба (оба — из «Краснодара») и полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль внесли большой вклад в выход национальной команды в финал Кубка Америки.

А вот жёстко подставил «кофейщиков» Даниэль Муньос. На 45+1-й минуте встречи 1/2 финала турнира с Уругваем он оставил сборную в меньшинстве. Команде пришлось потратить очень много сил для того, чтобы не пропустить и заполучить путёвку в финал.

Ко встрече с Аргентиной «кофейщики» подходят в обескровленном виде. У них и так было немного шансов на победу, а теперь они и вовсе стали призрачными. Единственная надежда колумбийцев — дотянуть до серии послематчевых пенальти и там вырвать победу. В то, что им это удастся, верится с трудом.

Поставить на победу сборной Аргентины в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33. У бело-голубых значительно лучше состав и оптимизирован рисунок игры. У них нескончаемая воля к победе. Сборная Колумбии оставляет после себя очень приятные впечатление, но победить в финале такую Аргентину даже в полном составе и с запасом сил — это слишком сложная задача.