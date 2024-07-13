Испания — Англия: прогноз «Чемпионата» на финальный матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: Англия станет чемпионом Европы за 2.20.

Сильно ударила по сборной Испании травма одного из главных креативщиков — Педри, который уже не сыграет на Евро-2024. Если англичане сделают выводы из совершённых французами ошибок, то финал будет проходить под их диктовку. Получится та «Красная фурия», которая была при Луисе Энрике. А именно — доминирующая, но безыдейная.

Травма одного из лидеров, дефицит креативных игроков и открытый стиль игры свидетельствуют не в пользу победы Испании. Англия более созревшая и закалённая сборная. У неё выработались характер и крайне неудобная для соперников тактика. Помимо Кейна и Беллингема, у Саутгейта в подспорье полно талантливых футболистов, способных решить исход встречи в одиночку.

Большие трудности на предыдущих стадиях турнира закалили характер и сплотили команду. В полуфинале Евро-2024 с Нидерландами (2:1) англичане выступили намного смелее, чем ранее. Повысилась нацеленность на ворота соперника, вернулся прежний Фил Фоден. Его удары заставили болельщиков «оранжевых» серьёзно понервничать.

С пенальти забил Гарри Кейн, на счету которого уже три мяча на турнире, а победный гол записал на свой счёт вышедший вместо него на замену Олли Уоткинс. Глубина состава — это главное оружие сборной Англии. У неё кладезь футболистов, которые в одиночку на индивидуальном мастерстве способны сделать результат.

То, что мешало выигрывать сборной Англии трофеи, а именно менталитет, в корне изменилось. Джуд Беллингем принёс из мадридского «Реала» частичку того, чего так не хватало национальной команде, — дух победителя. Его слова и игра воодушевляют партнёров по сборной.

На Евро-2024 англичане прошли уже огонь, воду и медные трубы. У них была проверка дополнительным временем и серией пенальти. «Три льва» очень хорошо подготовлены к решающему испытанию. Поставить на то, что они выиграют чемпионат Европы, можно с коэффициентом 2.20.