«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч за Суперкубок России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Понятно, что у «Краснодара» сейчас не все сильнейшие в строю, понятно, что Оласа, Кастаньо, Кордоба ещё находятся у себя на континенте и продолжают играть на Копа Америка. Но «Краснодар» хороший матч провёл подготовительный. Для «Краснодара» это чрезвычайно важная игра, потому что он в своей истории ничего пока ещё не выигрывал.

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У «Зенита» всё в полном порядке, набрали снова новых хороших футболистов.

В этом матче стоит ждать хороший, яркий в атаку футбол. В прошлом сезоне «Зенит» с «Краснодаром», дважды встречаясь, обменялись забитыми мячами – ничья 1:1 и 2:1 победа «Зенита», поэтому сейчас верю в голы.

Мой прогноз на эту встречу – обе забьют за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».