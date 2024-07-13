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«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч Суперкубка России в Волгограде

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Эдуарда Мора на матч Суперкубка России в Волгограде
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.81.

«У «Зенита» уже все в строю, команда смотрится легко и свежо. Плюс есть приобретения у «Зенита» и в стартовый состав, и в обойму. Поэтому «Зенит» уже сейчас находится в хорошей форме и стал сильнее, чем был.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал
13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что касается «Краснодара», то, вы знаете, Алонсо, лучший защитник, покидает команду – это большая потеря, и пока на его место ещё никого не приобрели. Также Кастаньо и Кордоба до сих пор играют за свою сборную — и это большие потери.

Так что, я думаю, мы не увидим повторения прошлогоднего Суперкубка, где была вязкая игра. Думаю, что эта игра будет более весёлая. «Краснодар» в обороне отсиживаться не будет, и «Зенит» должен показать с первого же матча, что они уже в полном порядке.

Первый мой прогноз – это чистая победа «Зенита» в основное время», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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