«Зенит» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на игру Суперкубка России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 2.75.

«Зенит» и «Краснодар» откроют российский сезон матчем Суперкубка 13 июля. Думаю, тут исход довольно очевиден. Вряд ли «быки» сумеют совладать с сине-бело-голубыми.

Да, «Краснодар» провёл очень сильный прошлый сезон, долгое время лидировал. После зимней паузы начал испытывать он проблемы, частые потери очков, смена тренера, вылет из Кубка России. Итог — второе место, вырванное у «Динамо» в последнем туре. Но я бы всё-таки не говорил, что команда Мусаева проиграла борьбу за чемпионство. Тут, скорее, вопросы должны быть к «Зениту».

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Конечно, уровень команды Семака остаётся самым высоким с отрывом в РПЛ. Мало кто может соперничать с ней. В прошлом сезоне испытывал коллектив проблемы, он сам себе их создавал, всё ещё сказывалось отсутствие Малкома, не было как такового забивного лидера.

Сейчас же проблемы решаются — «Зенит» делает огромное количество закупок. Пришли Изидор, Волков, Глушенков и другие. Всё это, конечно, качественные усиления, и команда пока не остановилась. А вот «Краснодар» уже немного не тот — ушли Сафонов и как раз Волков, пришел стареющий Смолов. Более того, матч за Суперкубок пропустит Кордоба, участвующий в Кубке Америки.

В таких условиях очень тяжело будет команде Мусаева. Возможно, «Зенит» не так уверенно будет вкатываться в новый сезон — это было и год назад. Но трофей сине-бело-голубые не позволят себе упустить.

Но я всё же буду учитывать неплохие выступления «Краснодара» в прошлом сезоне. И против питерцев коллектив смотрелся не так плохо. Так что, думаю, нас тут ждёт результативное противостояние. Выбираю ставку на победу «Зенита» и на тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.75», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».