«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Виктора Гусева на игру Суперкубка России 13 июля

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.10.

«Пришло время наших внутренних футбольных дел. Сезон откроется 13 июля в Волгограде матчем на Суперкубок. Действующий чемпион «Зенит» сыграет против обладателя серебра РПЛ «Краснодара». Обычно играет чемпион и обладатель Кубка. Но «Зенит» взял и титул в чемпионате, и Кубок. У «Зенита» таких матчей было уже 11. В восьми случаях питерцы победили. Команда Семака идет к пятому Суперкубку подряд. У «Краснодара» вообще нет опыта в этом смысле.

В чемпионате «Зенит» занял первое место и опередил «Краснодар» на одно очко. Чемпионство питерцев стало возможно благодаря победе «быков» над «Динамо» в последнем туре. В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды. Сначала разошлись миром, а затем «Зенит» одержал победу.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Характерна для нынешнего «Зенита» не самая удачная игра против сопоставимых по классу команд. Здесь и два поражения от «Локомотива», проигрыш «Динамо» со счётом 2:3. В последних девяти матчах прошлого сезона «Зенит» сохранил ворота сухими только в одном. Есть свои проблемы у Питера. Команда приняла участие в Летнем кубке. Там были обыграны «Сочи» и клуб из Аргентины, но было и поражение от «Црвены Звезды».

Какой состав будет у «Зенита»? Сказать сложно. Вроде бы команда расстаётся с Клаудиньо и Кассьеррой. Есть и новички — голкипер Латышонок и атакующий игрок Глушенков. Пока получается, что у Семака даже есть определённые проблемы с нападением. Однако потери есть и у соперника. «Краснодар» лишился перешедшего в «Зенит» Волкова и ушедшего в «ПСЖ» Сафонова. Кордоба и Кастаньо заняты на Кубке Америки. У южан интересные приобретения — Фёдор Смолов из «Динамо» и перспективный Козлов, игравший в «Балтике». Основным вратарем становится Агкацев, дублёром взяли Дюпина.

В прошлом сезоне «Зенит» в матче на Суперкубок разошёлся в основное время миром с ЦСКА, но победил по пенальти и взял трофей. «Краснодар» провёл в межсезонье товарищеские матчи и обыграл «Кубань», махачкалинское «Динамо» и «Ростов».

Я не жду много голов в этом матче. Команды едва ли успели набрать форму. Возможно, всё не решится в основное время. Я намекнул на определённые проблемы «Зенита», пусть он и остаётся фаворитом противостояния. Мне кажется, у краснодарцев сложностей немного меньше. Поэтому они могут зацепиться за результат», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».