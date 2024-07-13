«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на Суперкубок России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Футбольный сезон в России открывается матчем за Суперкубок, который пройдёт в Волгограде. Наверняка для местных жителей столь большое статусное событие станет крайне интересным, поэтому я думаю, что на трибунах будет очень много народу и атмосфера вокруг этого матча должна быть, ну, по-настоящему классной. В Волгограде футбол очень любят, что доказал недавний матч сборной России, которая играла там против команды Кубы.

Что же касается нынешнего положения команд, то «Зенит» мощнейшую трансферную кампанию проводит. Ну, как может быть иначе, когда команда стремится к тому, чтобы в очередной раз выиграть российский чемпионат, да ещё и сделать это в год своего столетия. Поэтому «Зенит» в атаке, наверное, даже будет смотреться мощнее, чем в прошлом сезоне. Да даже не наверное, а точно. По крайней мере, команда Сергея Семака обязана к этому стремиться.

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«Краснодар» провёл сборы под руководством Мурада Мусаева. Так что теперь это должна быть другая команда, сильно отличающаяся от той, что была при предыдущем тренере. Думаю, что этот «Краснодар» как раз таки должен намного больше и качественнее играть вперёд. У «Краснодара» точечное усиление есть. Джон Кордоба находится на Кубке Америки, поэтому наверняка в стартовом составе будет Фёдор Смолов, вернувшийся в команду совсем недавно. Думаю, что «Краснодар» и «Зенит» должны создать в этом матче немало моментов, поэтому я бы ожидал, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».