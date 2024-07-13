«Зенит» — «Краснодар»: ставка Романа Павлюченко на встречу Суперкубка России в Волгограде

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: победа «Зенита» за 1.82.

«Зенит» и «Краснодар» сойдутся в битве за Суперкубок России. Несомненно, это сильнейшие команды прошедшего сезона. Обе они заслуживают победы. Конечно, хочется, чтобы «быки» выиграли долгожданный трофей, одержали победу для Галицкого. Но с командой Семака, конечно, тяжело конкурировать, особенно учитывая её приобретения.

Да, в прошлом сезоне чемпионство в Премьер-Лиге буквально ускользнуло от «Краснодара». Но винить он может только сам себя — если бы не слабые результаты после зимней паузы, исход в чемпионской гонке мог бы быть совсем другим. Но в целом всё равно всем запомнились краснодарцы, которые претендовали на победу большую часть сезона.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зенит» же исправился после неровной первой половины розыгрыша РПЛ. Тяжело ему, конечно, пришлось без Малкома, всё ещё привыкал коллектив. Но к концу смог он набрать ход и в последнем туре вырвал победу. Впрочем, не обошлось там и без удачи — «Динамо» и «Краснодар», которые и являлись главными конкурентами питерцев за трофей, проводили очный матч, победителем из которого вышли «быки». Не проиграй москвичи, они бы стали чемпионами.

Но «Зенит» такой концовкой всё равно в полной мере, я думаю, доволен не был. Тревожный сезон, всё решалось в последних матчах. Кубок России тоже был не таким уж лёгким для подопечных Семака. Частично этим и может объясняться активная трансферная кампания сине-бело-голубых. Во все линии приходят новые сильные игроки. Правда, ходят активные слухи про уход Клаудиньо. Это тоже будет, конечно, большой удар для команды. Но время найти ему замену ещё есть.

«Краснодар» тоже без дела летом не сидел. Пришли в команду Газинский, Дюпин, Козлов. Вернулся опытный Смолов. Хотя и потери у команды были — ушли Сафонов и Волков. Основа команды не так уж сильно изменилась, так что есть надежда на то, что мы увидим ещё один сильный сезон в исполнении краснодарцев. Тем более предсезонку они провели неплохую, только выигрывали.

Но это «Зенит». Нет особых предпосылок к тому, что он сейчас находится в плохой форме. Как обычно, в России есть сине-бело-голубые и остальные команды. Не думаю, что команда Семака тут упустит трофей», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».