«Зенит» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру Суперкубка России 13 июля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.10.

«Сезон в российском футболе начнётся жарким противостоянием в Суперкубке, «Зенит» встретится с «Краснодаром». Действующие чемпионы страны значительно усилили состав, была усилена главная проблемная позиция — вратарская, в клуб перешёл Евгений Латышонок, одно из главных открытий минувшего сезона. Важным переходом стал трансфер лучшего ассистента прошлого сезона — Максима Глушенкова, также были приобретены защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, выкуплен Вильсон Изидор. Из потерь нужно отметить уход Данила Кругового, он в качестве свободного агента отправился в ЦСКА.

OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2024 . Финал 13 июля 2024, суббота. 20:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Краснодар» в это межсезонье серьёзно пополнил клубную казну. За серьёзные деньги был продан Матвей Сафонов, попрощался в клубом Хуниор Алонсо, Сергей Волков за € 5 млн отправился в Петербург. Вместо них команда Мусаева приобретает великовозрастных игроков. Юрий Дюпин теперь будет сменщиком Станислава Агкацева, в пару к незаменимому Джону Кордобе был возвращён Фёдор Смолов. Также вернулся в состав чёрно-зелёных Юрий Газинский. Серьёзным успехом стал трансфер Данила Козлова из «Балтики».

Суперкубки последних лет часто получаются незрелищными, команды только заканчивают подготовку к сезону, многим ещё предстоит сыграться. Предположу, что так будет и в этот раз. Ставка: тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».