Канада — Уругвай: прогноз на матч за третье место Кубка Америки — 2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Канада — Уругвай.

Ставка: победа Уругвая и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

Сборная Канады — одна из главных сенсаций Кубка Америки. Не потому, что победила ряд сильных соперников. Нет, дело в другом. Она добралась до полуфинала благодаря невероятному везению. На групповом этапе «красные» зацепились за очки благодаря численному преимуществу сразу в двух матчах.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу турнира подопечные Джесси Марша прибавили. В полуфинал они вышли, по делу победив Венесуэлу. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, но канадцы могли до неё не доводить. У них были возможности забить больше в основное время.

В полуфинале «красные» не в одну калитку проиграли Аргентине. У них были неплохие моменты, особенно в концовке, но неудовлетворительное завершение не позволило вернуть интригу в матч. По-настоящему опасных ударов, которые доставили бы проблемы Эмилиано Мартинесу, мы так и не увидели.

Уругвай, напротив, немного не дошёл. До 1/4 финала он добрался уверенно. Небесно-голубые победили Панаму (3:1), Боливию (5:0) и США (1:0). Затем они с трудом обыграли Бразилию. Можно сказать, что подопечным Марсело Бьелсы не повезло с турнирной сеткой.

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После тяжёлой игры с бразильцами уругвайцев ждала не менее трудная встреча с колумбийцами, которые к тому моменту не знали поражений 27 встреч кряду. Если бы не усталость, шансы небесно-голубых на выход в финал были бы гораздо выше.

Второй тайм колумбийцы провели в меньшинстве. Энергии и скорости уругвайцам не хватило для того, чтобы дожать «кофейщиков», которые бурно отпраздновали выход в финал. Понятно, почему эмоции взяли верх над «небесно-голубыми». После финального свистка случилась потасовка с болельщиками соперника.

К предстоящему матчу сборная Уругвая подходит в плохом расположении духа и в ослабленном виде. Выиграть-то небесно-голубые смогут. У них значительно больше ресурсов, лучше рисунок футбола и результаты. Подопечные Марсело Бьелсы уступили только в 2 из 11 последних официальных матчей и один раз сыграли вничью. До встречи с Бразилией они показывали зрелищную быструю игру.

Заключить пари на победу «небесно-голубых» и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. Марсело Бьелса многое улучшил в игре «небесно-голубых». Он умело сочетает опыт и лидерские качества Луиса Суареса со скоростью молодёжи. Как минимум утешительный приз в виде бронзовых медалей уругвайцы заслужили. Они показали один из самых ярких и зрелищных футболов на Кубке Америки — 2024.

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