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Канада — Уругвай: во сколько начало матча за третье место Кубка Америки, прогнозы

Канада — Уругвай: во сколько начало матча за третье место Кубка Америки, прогнозы
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В «бронзовом» матче встретятся Канада и Уругвай. Встреча состоится в ночь с 13 на 14 июля 2024 года, начало игры — в 3:00 мск.

Букмекеры принимают ставки на игру за третье место. По оценке аналитиков, фавориты матча — уругвайцы. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1.55, это примерно 63% вероятности. Шансы канадцев оценили в 7.30 (приблизительно 13%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 4.20 (24%).

Кубок Америки — 2024 . За 3-е место
14 июля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Канада
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На успех сборной Уругвая с учётом возможной серии пенальти предлагают коэффициент 1.29 (74%), а на итоговую победу Канады можно поставить за 3.90 (26%).

Эксперты считают, что матч может быть результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 1.90, а «низ» идёт за 1.96. На то, что обе команды забьют в основное время матча, предлагают котировку 1.93.

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