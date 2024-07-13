Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на финал Уимблдона Крейчикова — Паолини

13 июля состоится финальный матч Уимблдона Барбора Крейчикова — Ясмин Паолини. Начало игры — в 16:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Женский финал в этом году на Уимблдоне оказался сенсационным: до решающего матча не добрался никто из фаворитов. Крейчикова вполне могла вылететь в первом же круге, она с огромным трудом сломила сопротивление Вероники Кудерметовой. Затем теннисистка из Чехии обыграла Кэти Волынец, Джессику Бузас Манейро, Даниэль Коллинз, Елену Остапенко и Елену Рыбакину.

Путь Ясмин Паолини к финалу был чуть более простым. Итальянка на пути к решающей игре прошла Сару Соррибес-Тормо, Гретт Миннен, Бьянку Андрееску, Мэдисон Кис, Эмму Наварро и Донну Векич.

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