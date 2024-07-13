Испания — Англия: прогноз Александра Вишневского на финал Евро-2024 14 июля

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 2.55.

«Давайте признаем: сборная Англии, несмотря на свой футбол, прибавляет по ходу турнира. По крайней мере, того ужаса, что был в первых четырёх матчах, уже не было в четвертьфинале. И после этого в полуфинале команда Саутгейта и вовсе выдала свой лучший матч турнира. Но есть ли шансы у этой Англии, прибавляющей по ходу турнира в финале против Испании? Нет, конечно!

Я вижу три основных сценария в этой игре. Первый – это победа Испании в основное время, второй – победа Испании в дополнительное, где физически она будет сильнее и где у неё больше возможностей для укрепления состава благодаря тем футболистам, которые могут выйти на замену, и третий – это победа испанцев в серии пенальти, где их вратарь Унай Симон имеет более высокий процент отражения пенальти, чем Пикфорд. В этом сезоне Симон отразил четыре пенальти из пяти, которые были исполнены. Поэтому даже если сборная Англии со своим скучнейшим футболом продержится 120 минут, в чём я очень сильно сомневаюсь, и, если она продержится до серии пенальти, даже там она уступит.

Сборная Испании гораздо сыграннее, показывает футбол принципиально другого уровня. Не зря в предыдущих матчах команда де ла Фуэнте обыграла двух самых сильных соперников, которых только можно было встретить: сборная Германии, обыгранная в четвертьфинале испанцами, – единственная на турнире команда, которая была ровнее испанцам по качеству и по зрелищности игры, по разнообразности, вариативности и просто по мощи. Ну а обыгранная сборная Франции — это просто мощь, хоть она не показывала на этом турнире хороший футбол, но по уровню исполнителей была выше сборной Англии и, возможно, даже выше сборной Испании.

Испанцы – великолепно сыгранная молодая, дерзкая, амбициозная команда. Сборная Испании показывает футбол принципиально иного уровня по сравнению со всеми, и я думаю, что в финале она должна одержать уверенную победу. Выберу ставку с замечательным коэффициентом – победа Испании в основное время. Испания вместе с Родри, Карвахалем, Фабианом, Ямалем – это команда другого уровня по сравнению со сборной Англии, по крайней мере, в той тактической парадигме, в которой она существует при Саутгейте, который, имея потрясающих атакующих футболистов, строит игру команды так, что она показывает нечто типа антифутбола.

Сборная Испании пройдёт этого соперника, если ничего из ряда вон не случится, то думаю, что проблем особых у испанцев быть не должно, они умеют проводить решающие матчи. Испания в целом исторически выигрывала чемпионат Европы чаще всех в истории – три раза, сборная Англии же имеет ноль титулов на европейской арене, только один раз они дошли до финала чемпионата Европы. Из-за силы английской Премьер-лиги сборная Англии катастрофически переоценивается. Даже если англичане откроют счёт, я думаю, что им это не поможет, Испания по ходу плей-офф пропускала первой не раз, и это не мешало сборной Испании всё равно одерживать победы.

«Ла Роха» имела один день преимущества после полуфиналов – больше времени на подготовку, не считая Педри, у которого есть прекрасная замена, у неё нет травм, нет дисквалификаций. Самое главное, что возвращается в строй Карвахаль, и, будем честны, в полуфинале правый фланг обороны сборной Испании был просто критической точкой, самым слабым звеном и объектом страха. Так что возвращение Карвахаля – это огромное усиление состава и наконец-то появляется вариативность в обороне. Поэтому победа Испании в основное время», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».