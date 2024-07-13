ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок России

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок России
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Зенит» победит и обе забьют за 2.65.

Материалы по теме
«Краснодар» будет смелым, но «Зенит» выиграет Суперкубок России
«Краснодар» будет смелым, но «Зенит» выиграет Суперкубок России

Сейчас создаётся ощущение, будто всё, что есть у «Краснодара», это характер. Часто он выручал, а с присутствием большего количества возрастных игроков только этот фактор и может помочь. Пусть во время контрольных матчей «быки» не получили нужной практики, если вынести за скобки встречу с «Ростовом», но они почувствовали вкус маленьких побед. Пришло ли время для больших?

«Зенит» подходит к встрече в полной готовности. В первую очередь это касается состава. Много классных новичков, которые уже проявили себя в Летнем кубке, бразильский костяк и неизменные тренерские установки. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали краснодарцам в 2018 году.

Пусть по привычке подопечные Семака вновь одержат победу, но в 11 из 12 последних очных встреч забивали обе команды. Это уже интересно. На характере забить хотя бы гол чёрно-зелёным по силам.

Предлагаем ставку на победу «Зенита» в Суперкубке России и «обе забьют» в основное время с коэффициентом 2.65. Не исключаем, что всё решится за пределами 90 минут.

Материалы по теме
Семак напомнит Мусаеву, кто чемпион. Матч за Суперкубок России
Семак напомнит Мусаеву, кто чемпион. Матч за Суперкубок России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android