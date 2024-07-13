«Зенит» — «Краснодар»: прогноз «Чемпионата» на матч за Суперкубок России

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар».

Ставка: «Зенит» победит и обе забьют за 2.65.

Сейчас создаётся ощущение, будто всё, что есть у «Краснодара», это характер. Часто он выручал, а с присутствием большего количества возрастных игроков только этот фактор и может помочь. Пусть во время контрольных матчей «быки» не получили нужной практики, если вынести за скобки встречу с «Ростовом», но они почувствовали вкус маленьких побед. Пришло ли время для больших?

«Зенит» подходит к встрече в полной готовности. В первую очередь это касается состава. Много классных новичков, которые уже проявили себя в Летнем кубке, бразильский костяк и неизменные тренерские установки. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали краснодарцам в 2018 году.

Пусть по привычке подопечные Семака вновь одержат победу, но в 11 из 12 последних очных встреч забивали обе команды. Это уже интересно. На характере забить хотя бы гол чёрно-зелёным по силам.

Предлагаем ставку на победу «Зенита» в Суперкубке России и «обе забьют» в основное время с коэффициентом 2.65. Не исключаем, что всё решится за пределами 90 минут.