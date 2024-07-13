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Канада — Уругвай: прогноз и коэффициенты на матч за 3-е место Кубка Америки

14 июля на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт (штат Северная Каролина, США) состоится матч за третье место Кубка Америки Канада — Уругвай. Начало игры запланировано на 3:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами «небесно-голубых»: поставить на победу уругвайцев по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.59. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1590 рублей.

Успех канадцев оценён в 6.60. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 4.20.

Аналитики считают, что матч Канада — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03.

Если забьют канадцы, сыграет коэффициент 1.66. Гол уругвайцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.