Канада — Уругвай: прогноз на матч за третье место Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч за третье место Кубка Америки Канада — Уругвай.

Ставка: победа Уругвая + тотал меньше 4.5 гола за 1.90.

Сборная Канады — одна из главных сенсаций Кубка Америки. Не потому, что победила ряд сильных соперников. Нет, дело в другом. Она добралась до полуфинала благодаря невероятному везению. На групповом этапе «красные» зацепились за очки благодаря численному преимуществу сразу в двух матчах.

Справедливости ради стоит отметить, что по ходу турнира подопечные Джесси Марша прибавили. В полуфинал они вышли, по делу победив Венесуэлу. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, но канадцы могли до неё не доводить. У них были возможности забить больше в основное время.

В полуфинале «красные» не в одну калитку проиграли Аргентине. Всё предельно просто и понятно. Общий класс состава сборной Канады невелик. Она прыгнула выше головы, пройдя так далеко на Кубке Америки.

Уругвай, напротив, немного не дошёл. До 1/4 финала он добрался уверенно. Затем они с трудом обыграли Бразилию. Можно сказать, что подопечным Марсело Бьелсы не повезло с турнирной сеткой. После тяжёлой игры с бразильцами уругвайцев ждала не менее трудная встреча с колумбийцами, которые к тому моменту не знали поражений 27 встреч кряду. Если бы не усталость, шансы небесно-голубых на выход в финал были бы гораздо выше.

К предстоящему матчу сборная Уругвая подходит в плохом расположении духа и в ослабленном виде. Выиграть-то небесно-голубые смогут. У них значительно больше ресурсов, лучше рисунок футбола и результаты. Подопечные Марсело Бьелсы уступили только в 2 из 11 последних официальных матчей и один раз сыграли вничью. До встречи с Бразилией они показывали зрелищную быструю игру.

Заключить пари на победу небесно-голубых и тотал меньше 4.5 мяча можно с коэффициентом 1.90. Как минимум утешительный приз в виде бронзовых медалей уругвайцы заслужили. Они показали одну из самых ярких и зрелищных игр на Кубке Америки — 2024.