Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов: прогноз на бой UFC

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой UFC Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов.

Ставка: победа Салихова за 2.52.

Муслим Салихов — ветеран единоборств. 40-летний боец — самый титулованный боец ушу-саньда в мире. Салихов — единственный спортсмен не из Китая, получивший звание Короля кунг-фу.

В UFC Салихов выступает с 2017 года, но возраст и травмы давали о себе знать в последнее время. Рекорд Муслима — шесть побед и четыре поражения. Два проигранных боя подряд — последний нокаутом от Рэнди Брауна — поставили россиянина на грань вылета из организации, несмотря на переподписанный контракт.

Впрочем, сам Салихов спокойно относится к тому, что букмекеры считают его андердогом. По словам Муслима, они видят только ветерана, проигравшего последний бой нокаутом, но сейчас все проблемы решены. Король кунг-фу готов показать свою лучшую форму.

Оба переживают далеко не лучший период своей карьеры, но такой перекос коэффициентов в сторону аргентинца удивляет. Россиянин обладает куда более серьёзным техническим арсеналом, а челюсть Сантьяго в последнее время не выглядит крепкой. Да, Муслим в последнее время боролся с травмами, но у него было достаточно времени, чтобы решить все проблемы.

Оба бойца — ударники, поэтому бой будет проходить в стойке. Велика вероятность нокаута. Исходя из этого и из того, что россиянин выглядит ничуть не слабее, можно ставить как на отдельное событие, так и комбинировать исходы.