«Урал» — «Сочи»: прогноз и коэффициенты на матч Первой лиги

14 июля на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 1-го тура Первой лиги «Урал» — «Сочи». Начало игры запланировано на 16:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев можно с коэффициентом 2.06. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2060 рублей. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.80. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Букмекеры сомневаются, что матч Первой лиги «Урал» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении футболистов «Сочи» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.71.