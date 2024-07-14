«Урал» — «Сочи»: прогноз на матч Первой лиги с коэффициентом 3.80

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Первой лиги «Урал» — «Сочи».

Ставка: победа «Сочи» за 3.80.

К новому сезону «Урал» подходит как одна из главных загадок. Клуб покинула добрая половина лидеров. Состав стал моложе, и как юные футболисты поведут себя под управлением Аверьянова — большой вопрос, на который нет ответа. По контрольным встречам таких выводов не сделать.

У «Сочи» совершенно другая история. Его вылет в Первую лигу расстроил многих. После назначения Роберта Морено на должность главного тренера игра команды обрела совершенно другие краски. Она стала по-настоящему красивой и очень грамотно выверенной.

Сочинцы до конца верили в то, что им удастся сохранить прописку в РПЛ. Они проиграли только 3 из 13 последних встреч в элитном дивизионе страны. Южане отняли много очков у лидеров. Для сохранения прописки этого оказалось недостаточно, но была заготовлена отличная почва на следующий сезон.

Многие ведущие футболисты клуба приняли решение остаться и следовать за Робертом Морено. Летом состав команды обогатился перспективной молодёжью и качественными игроками. У испанца ушло некоторое время на то, чтобы новобранцы освоились.

В первых трёх контрольных встречах на сборах южане сыграли вничью с «Ленинградцем» (1:1), разгромно проиграли «Зениту» (2:5), а также уступили «Црвене Звезде» (0:2). Зато потом механизмы притёрлись, и сочинцы крупно победили серебряного призёра и лидера чемпионата Аргентины — «Тальерес» (5:0).

Роберт Морено доказывает, что является специалистом высочайшего уровня. Под его руководством команда постоянно прогрессирует. Сезон ещё не начался, а уже есть предпосылки к тому, что южане вернутся в РПЛ. Поставить на их победу в грядущем матче можно с коэффициентом 3.80.

Несмотря на то что встреча состоится в Екатеринбурге, сочинцы — фавориты. У них была более основательная подготовка к новому сезону. Да и по управленческим навыкам Роберт Морено видится более квалифицированным специалистом, чем Евгений Аверьянов.