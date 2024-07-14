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Алькарас — Джокович: букмекеры предсказали точный счёт финала Уимблдона

Алькарас — Джокович: букмекеры предсказали точный счёт финала Уимблдона
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14 июля в матче финала Уимблдона в мужском одиночном разряде сыграют Карлос Алькарас и Новак Джокович. Начало — не ранее 16:00 мск.

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Эксперты отдают предпочтение испанцу: коэффициент на победу Карлоса Алькараса составляет 1.70. Шансы Новака Джоковича оценили коэффициентом 2.30.

Аналитики считают, что матч Карлос Алькарас – Новак Джокович получится упорным: ставки на тотал больше 40.5 гейма принимаются за 1.65, а тотал меньше 40.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.25.

Поставить на победу испанца со счётом 3:0 по сетам можно за 4.70. Сделать ставку на успех Карлоса Алькараса в четырёх партиях предлагается за 4.30. Коэффициент на победу Алькараса по сетам со счётом 3:2 составляет 5.00.

Победа Джоковича в трёх партиях идёт за 6.00, а в четырёх — за 5.50. Если серб выиграет со счётом 3:2 по сетам, зайдёт коэффициент 6.00.

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