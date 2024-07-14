Карлос Алькарас — Новак Джокович: прогноз на финал Уимблдона

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал Уимблдона Карлос Алькарас – Новак Джокович.

Ставка: Алькарас победит в четырёх или пяти сетах за 2.45.

Новак побеждал на Уимблдоне семь раз. В случае очередного успеха он сможет сравняться с Роджером Федерером по этому показателю. Сербу уже 37 лет, а он продолжает демонстрировать высокий уровень. И это несмотря на недавно пережитую травму мениска.

Алькарас – это новая история тенниса. Испанец выиграл Уимблдон в минувшем сезоне и близок к тому, чтобы защитить титул. Тогда в финале он также играл с Джоковичем и одержал победу – 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4. В текущем году Карлос уже выиграл «Ролан Гаррос», обыграв в финальном матче Александра Зверева (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2).

В полуфинале Уимблдона Алькарас победил Даниила Медведева (6:7, 6:3, 6:4, 6:4). До этого он обыграл Томми Пола и Уго Умбера. У Джоковича путь был немного проще. У него даже было время на небольшую передышку. Новак выиграл во встрече четвёртого круга у Хольгера Руне, не проиграв даже сета, а затем Алекс де Минор снялся с турнира.

Таким образом сербский теннисист попал сразу в полуфинал, в котором победил Лоренцо Музетти, не испытав никаких проблем – 6:4, 7:6, 6:4. Поэтому Новак должен был сохранить больше сил. Но победы с сильными соперниками могли закалить Алькараса. К тому же он молод и вряд ли усталость может хоть как-то проявиться в таких ответственных матчах.

Мы предлагаем поставить на победу Алькараса и тотал больше 3.5 сета с коэффициентом 2.45. Всё-таки уровень и три победы в пяти последних очных встречах не позволяют даже думать о том, что серб проиграет, не взяв ни единого сета. Но пора дать дорогу молодым. Как минимум в этой встрече у Карлоса перспектив больше.