Испания — Англия: букмекеры назвали фаворита финала Евро-2024

Сборные Испании и Англии встретятся 14 июля в финале Евро-2024. Игра состоится в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион», начало — в 22:00 мск.

Эксперты считают что больше шансов победить у испанцев. На их успех в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2.50, это примерно 39% вероятности. Шансы англичан оценили в 3.60 (приблизительно 27%), а на ничью в основное время принимают пари с коэффициентом 2.90 (34%).

На успех сборной Испании с учётом возможных дополнительного времени и серии пенальти предлагают коэффициент 1.70 (55%), а на итоговую победу Англии можно поставить за 2.24 (45%).

Эксперты считают, что матч не будет результативным. На ТБ 2.5 гола можно поставить за 2.60, а «низ» идёт за 1.53. На то, что обе команды забьют в основное время матча, предлагают котировку 2.08.