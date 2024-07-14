Аргентина — Колумбия: прогноз на финал Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на финал Кубка Америки Аргентина — Колумбия.

Ставка: победа Колумбии с нулевой форой за 2.65.

Сборная Аргентины выиграла все пять матчей. Важно отметить, что четыре из них — всухую. Загвоздка произошла лишь в четвертьфинале со сборной Эквадора. Аргентинцы упустили победу на добавленных ко второму тайму минутах и выиграли лишь благодаря послематчевой серии пенальти. При этом существенного преимущества над соперником не имели.

Однако оппоненты у аргентинцев были, прямо скажем, не самые крепкие. Дважды Канада, Перу, Чили и Эквадор — по силе сопоставимо с похождениями сборной Англии на чемпионате Европы в Германии. Теперь же грядёт настоящая проверка на прочность. Сборная Колумбии в последние годы обрела значительный вес на мировой арене, да и эту Копу проходит солидно.

Единственная ничья за пять матчей пришлась на 3-й тур группового этапа со сборной Бразилии. Скатали 1:1. Но тут надо заметить, что колумбийцам ничья была удобна. Кроме того, не проиграть бразильцам, пусть и проблемным, это своего рода достижение. А в полуфинале удалось победить сборную Уругвая, которая была в числе фаворитов турнира. Короче — заявка мощная.

Со сборной Аргентины сборная Колумбии играть тоже научилась. В пяти прошлых очных встречах лишь одно поражение в основное время при одной победе и трёх ничьих. Аргентинцы, конечно, чемпионы мира, но до звания всемогущих и безупречных сейчас явно не дотягивают. Колумбийцы же вполне способны на очередную сенсацию.

На наш взгляд, можно рискнуть и ждать победы колумбийской команды в финале Кубка Америки. Подопечные Нестора Лоренсо вместе с ним на посту рулевого не уступают уже в 26 матчах кряду, а аргентинской сборной, как мы видим, очень тяжело играть на американских полях. О последнем, к слову, высказался Месси, назвав покрытия плохими, а конкуренцию — огромной. Судя по всему, уход звезды из сборной близок.