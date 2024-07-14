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Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров на финал Кубка Америки

Аргентина — Колумбия: коэффициенты букмекеров на финал Кубка Америки
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15 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами (США) состоится финал Кубка Америки — 2024 Аргентина — Колумбия. Стартовый свисток прозвучит в 3:00 мск.

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Букмекеры отдают явное предпочтение сборной Аргентины в своих прогнозах. Сделать ставку на её победу в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа в финале Копы-2024 любым способом оценивается коэффициентом 1.57 — почти 60%. Успех Колумбии по итогам 90 минут идёт за 4.10 (24%), а успех любым способом — за 2.50 (40%).

Поставить на тотал больше 2.5 мяча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.60, а на тотал меньше 2.5 мяча — за 1.49.

При этом самый вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу аргентинцев. Коэффициенты: 5.10 и 5.80 соответственно.

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