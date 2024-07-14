Испания — Англия: прогноз Алексея Гасилина на матч Евро-2024

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: победа Испании за 2.49.

«Финал чемпионата Европы. Испания, которая заслужила своей игрой этот финал, но, на мой взгляд, команда де ла Фуенте была лучшей на турнире. Показывали лучший футбол во всех линиях, прошли очень сильную Германию, в полуфинале добились волевой победы с Францией. Это ещё без Карвахаля и Ле Нормана, а сейчас они в финале добавятся. Прекрасен Ямаль, молодой игрок, который уже сделал 1+3 на турнире, а его гол Франции — один из лучших на Евро. Центр поля феноменальный, Родри и Руис, добавьте туда Ольмо, который прекрасно заменил Педри и по ходу турнира стал основным, и без него трудно представить Испанию. Вот она — лучшая команда. Плюс добавьте, сколько лет главный тренер знает своих игроков, ещё с молодёжных сборных — это явный плюс, ведь больше половины команды прошли через его руки. Там понимание не просто футболист — тренер, а что-то выше.

С другой стороны, противостоит этой команде Англия, которую критиковали весь турнир, но они в финале. Спасение в 1/8, серия пенальти в 1/4 и гол на последних минутах в 1/2. Команда с таким выдающимся составом показала лишь один достойный тайм на турнире в игре с голландцами. Саутгейт — человек-результат, второй раз подряд выйти в финал — это точно не случайность, и если Англия будет играть так же, как первый тайм с голландцами, то шансы будут, но я в это слабо верю.

Испания будет контролировать мяч, играть вперёд и создавать моменты. По именам и позициям команды, правда, равны, но как команда Испания сильнее. Лёгкая и уверенная ставка на их победу», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».