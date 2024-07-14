Испания — Англия: прогноз Дениса Казанского на финальный матч Евро-2024

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на финал Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: ТБ 1.5 ЖК в первом тайме за 2.15.

«Наступает время финала Евро, в котором сойдутся Англия и Испания. Матч может стать одним из лучших в истории европейских финалов, но может и не стать, потому что многое будет зависеть от того, как сыграет Англия.

С Испанией всё, в принципе, понятно. Они будут бежать, сверкать, а вот англичане если сыграют как в первом тайме против Нидерландов, то будет яркий финал, а если как обычно, то увидим очередной матч сборной Англии.

У Испании отличные шансы поменять историю. Они могут получить свой четвёртый титул и обойти немцев. Англия ещё ни разу не выигрывала Евро, поэтому, может быть, находится в 90 или в 120 минутах и серии пенальти от триумфа.

Мне кажется, что сборной Англии крайне важно запугать своего соперника. Уильямс и Ямаль очень ярко играют на флангах и являются движущей силой Испании, поэтому фланговые игроки Англии должны играть жёстко. Уокер, Триппьер, Сака, который также играет на фланге, могут справиться с таким заданием. Кстати, Германия также пробовала такую тактику в четвертьфинале против Испании.

Мне кажется, что в этом матче можно посмотреть тотал жёлтых карточек больше 1.5 именно в первом тайме. Англии гарантировать успех может только жёсткий стиль игры — и они пойдут за ним. Испания будет парить и стараться убегать и в контратаке, и в позиционке.

Посмотрим, кому достанется кубок, но в этом матче должна быть кровища», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».