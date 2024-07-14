Испания — Англия: прогноз Ксении Коваленко на игру Евро-2024

Футболистка Ксения Коваленко дала прогноз на финальный матч Евро-2024 Испания — Англия. Встреча пройдёт в Берлине 14 июля и начнётся в 22:00 по московскому времени.

Ставка: победа Англии за 3.50.

«Не думаю, что нам стоит ждать результативного футбола в финале. И не только потому, что там играет Англия. Цена ошибки слишком велика. Уверена, что Испания будет играть первым номером, а англичане постараются сыграть в прагматичный футбол, минимизировав риски.

Думаю, что Англия должна выигрывать, это второй финал подряд. Уверена, что Саутгейт сделал выводы. Мой прогноз — 1:0 в пользу Англии. Поставить на победу англичан в основное время можно с коэффициентом 3.50», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».