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Испания — Англия: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч чемпионата Европы по футболу

Испания — Англия: прогноз Эдуарда Мора на финальный матч чемпионата Европы по футболу
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: проход Испании за 1.68.

«На мой взгляд, сборная Испании гораздо сильнее сборной Англии. Дело в том, что левая сетка собрала все сильные команды, там, где были и Германия, и Франция, которых испанцы обыграли, – это, на мой взгляд, три самые лучшие команды.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . Финал
14 июля 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У сборной Англии была очень лёгкая сетка, и, в принципе, не имели права не дойти до финала они, что и сделали с большим трудом. Как бы англичане ни старались игру сушить, я думаю, что у них это не очень получится. Всё равно испанцы как минимум два своих гола забьют и, скорее всего, один пропустят.

Мой прогноз – это проход сборной Испании», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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