Испания — Англия: прогноз Артура Петросьяна на финал Евро-2024 в Германии

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: ТМ 0.5 ЖК с 1-й по 30-ю минуту за 2.20.

«Испания – Англия. С одной стороны – сборная, которая на своём пути прошла и не особо заметила команды вроде Хорватии, Италии, Франции и Германии.

С другой стороны – другая команда, которая встречалась со сборными вроде Словакии, Словении, Сербии, Швейцарии и ни в одной из этих игр не выглядела достаточно убедительно, не выглядела на голову выше своих соперников, которые, казалось бы, серьёзно уступают им в классе. Если смотреть на вот эти вводные, кажется, что всё просто и Испания явно сильнее, тут явный фаворит и всё должно быть в её пользу. Но не всё так просто и всё здесь может быть.

Ясно одно, что Англия продолжит издеваться над футболом, над всеми нами и продолжит играть в этот футбол, что до сих пор исправно приносил результат. Всё будет так же, как в матче с нидерландцами – максимально осторожно, большим количеством обороняясь даже при ничейном счёте. Тем более против команды вроде Испании, которая более мастеровитая и большим арсеналом атакующих вариаций обладает, будет, естественно, ещё более компактно действовать команда Саутгейта.

В общем, ничего нового мы здесь не увидим от англичан, и, плавно переходя к ставкам, я бы обратил внимание на то, что первый тайм не будет богатым на события. Первый вариант – тотал жёлтых карточек с 1-й по 30-ю минуту меньше 0.5 за коэффициент 2.20. Мне кажется, в начале игры не будет высоких скоростей, не будет особого резона фолить, прерывать атаки, скорее всего, будет унылая игра», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».