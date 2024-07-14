Испания — Англия: ставка Александра Мостового на финал Евро-2024 14 июля

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Англия.

Ставка: 1:1 за 4.70.

«Испания сыграет с Англией в финале Евро-2024. Тут без особых сюрпризов — я сразу говорил, что эти команды могут пройти так далеко. Да, результаты они показали разные и впечатления от игры у них тоже отличаются. Но это в любом случае финал — сборные достойно прошли весь путь.

Хотя, конечно, многие ругают англичан, не считают, что они как раз таки достойно играли. Да, прагматичный футбол показывает команда Саутгейта, никакой зрелищности. Но я не считаю, что за это родоначальников футбола нужно ругать. Хорошо, они могли бы сыграть ярко, много атаковать и рисковать. И вылетели бы они ещё в 1/8 финала, что тогда бы все говорили? Да даже в полуфинале, если бы они проиграли, как те же французы, — болельщики и СМИ их бы просто уничтожили.

Так что да, Англия выбрала такой путь. Она принимает минимум риска. Но для подобного футбола у неё есть классные исполнители, которые способны из одного момента уже создать гол. Так, виктории коллективу уже приносили Беллингем, Кейн, Сака, теперь вот и Уоткинс, от которого мало кто чего-то ждал. Но это сборная Англии — там все игроки мастера и профессионалы.

В другом углу ринга у нас Испания. Само собой, эмоции она доставляет нам совершенно другие. Команда де ла Фуэнте яркая, атакующая, но вместе с тем и рискующая. Собственно, от французов в полуфинале они так и пропустили первыми. Немцы в 1/4 тоже создавали им проблемы. Так что я бы не сказал, что обыграть испанцев совсем невозможно. Франция, будь она собраннее, сыграй лучше Мбаппе, могла бы и оказать серьёзное сопротивление «Красной фурии».

Но я, конечно, всё равно восхищаюсь испанцами. Смотреть их футбол увлекательно и интересно, есть эмоции от игры, красивые голы, яркие и молодые таланты. Но звёзды есть и у англичан. И тем финал и интересен — действительно сыграют две сильнейшие команды турнира. Германия, Португалия, Франция и Нидерланды таковыми по определению считаться уже не могут — они не прошли так же далеко, как команды де ла Фуэнте и Саутгейта.

Думаю, очень маловероятно, что Англия сейчас отойдёт от привычного стиля и решит устроить «перестрелку голами» с Испанией. Ещё свежи травмирующие воспоминания «трёх львов» о прошлом финале Евро с Италией. Так что, вероятно, мы сейчас увидим ещё более закрытый и пассивный футбол.

С другой стороны, Испания уже проходила подобных соперников, она понимает, как против них нужно играть. Так что победителя в основное время назвать у них трудно. Вероятно, решаться всё будет в овертайме или в серии пенальти. Но вот в первые 90 минут я всё-таки жду хотя бы одного гола от Испании, после чего и Англии придётся отвечать.

Такой прогноз уже часто заходил, особенно в матчах англичан. Так что и тут поставлю на точный счёт в основное время 1:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».